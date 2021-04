Autocertificazione aprile 2021 zona rossa o arancione: ecco il modulo PDF editabile da stampare (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Autocertificazione (o Autodichiarazione , modulo per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese di aprile 2021 in zona rossa e arancione . Con il nuovo decreto Covid , infatti, l'Italia è torna... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) L'(o Autodichiarazione ,per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese diin. Con il nuovo decreto Covid , infatti, l'Italia è torna...

Advertising

infoitinterno : Spostamenti tra regioni, dal 26 aprile basterà l'autocertificazione - infoitinterno : Nuova autocertificazione per spostarsi tra Regioni | cosa cambia dal 26 aprile - infoitinterno : Che ne sarà dell'autocertificazione da lunedì 26 aprile - manu_etoile : RT @marcofoti3: Non capisco la differenza tra chi si è spostato sino ad oggi per lavoro con autocertificazione e chi si deve spostare sempr… - Silvestroninews : RT @marcofoti3: Non capisco la differenza tra chi si è spostato sino ad oggi per lavoro con autocertificazione e chi si deve spostare sempr… -