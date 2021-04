Amici, lei è la figlia di una delle protagoniste più amate: notate la somiglianza? (Di venerdì 23 aprile 2021) Lorella Cuccarini è una delle donne più importanti ed ammirate del mondo dello spettacolo, ma avete mai visto la figlia? Da decenni una delle donne più ammirate e desiderate dello spettacolo, tra gli anni ’80 e ’90 Lorella Cuccarini è stata una vera e propria star del panorama televisivo italiano. La showgirl era conosciuta da tutti ed era spesso protagonista dei programmi più in vista. Nei 2000 la sua popolarità e la sua frequenza televisiva sono calate, ma sui social ha sempre mantenuto un nutrito seguito. La sua figura in queste settimane è stata rilanciata dalla partecipazione al talent di Maria De Filippi, Amici, dove è diventata rapidamente la giudice più amata del programma. Lorella, infatti, è sempre pacata e gentile con gli alunni e gli avversari e si vede solo osservandola che prova affetto ed ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Lorella Cuccarini è unadonne più importanti ed ammirate del mondo dello spettacolo, ma avete mai visto la? Da decenni unadonne più ammirate e desiderate dello spettacolo, tra gli anni ’80 e ’90 Lorella Cuccarini è stata una vera e propria star del panorama televisivo italiano. La showgirl era conosciuta da tutti ed era spesso protagonista dei programmi più in vista. Nei 2000 la sua popolarità e la sua frequenza televisiva sono calate, ma sui social ha sempre mantenuto un nutrito seguito. La sua figura in queste settimane è stata rilanciata dalla partecipazione al talent di Maria De Filippi,, dove è diventata rapidamente la giudice più amata del programma. Lorella, infatti, è sempre pacata e gentile con gli alunni e gli avversari e si vede solo osservandola che prova affetto ed ...

violetvlack : cerco in tutti modi di recuperare i rapporti ma lei mi da proprio l'impressione che non vuole più avere nulla a che… - _troppotrash_ : É ovvio che se Zerbi ha capito che Sangio prende quasi sempre il punto schiera sempre lui e non lo schiererà più co… - casino90210 : @Browney98814485 E basta con ste lamentele qui su #Amicispoiler, questo è un hastag per gli spoiler di Amici non p… - BarrassoMattia : @alevabenecosi Forse lei non fa più serata con gli amici. O non sente il bisogno di una nottata (anche solo con la… - Relax65484905 : @_AccioIdols Eh oddio, non è così facile, aspettare ogni puntata e poi non vederla, non sai cosa si prova??????? Anch… -