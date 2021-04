Addio Quota 100. Terminerà a fine anno. Draghi cancella la riforma bandiera di Salvini. Sarà sostituita da misure mirate per le categorie con mansioni logoranti (Di venerdì 23 aprile 2021) Addio Quota 100. Terminerà a fine anno. Il premier Mario Draghi cancella la riforma bandiera di Matteo Salvini. Sarà sostituita da misure mirate per le categorie con mansioni logoranti. “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 Terminerà a fine anno e Sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti” si legge in un passaggio della bozza del Piano nazionale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021)100.. Il premier Marioladi Matteodaper lecon. “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta100dacon” si legge in un passaggio della bozza del Piano nazionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Quota Pensioni, assordante silenzio del governo sulla riforma: scenario da incubo ... quindi, non ci sarebbero alternative a quota 100 , andando così ad aumentare di 5 anni il percorso ... In caso di mancato intervento da parte dal governo, quindi, bisognerebbe dire addio anche a queste ...

Addio Quota 100 a fine anno. Salvini lo sa? Quando fu ideata due anni fa, l'allora governo Conte 1 pensò a Quota 100 per tre anni. Ma le previsioni - un milione di uscite nel triennio - si sono rivelate sballate. Secondo il Rapporto Itinerari ...

Addio Quota 100, le soluzioni per andare in pensione: c’è "Quota 102" Sky Tg24 Addio Quota 100 a fine anno. Salvini lo sa? Due righe per cancellare una riforma. Quella Quota 100 voluta dalla Lega di Matteo Salvini a gennaio del 2019, quando il Carroccio era al governo con il Movimento 5 stelle e a palazzo Chigi c’era ...

