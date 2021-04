Un viaggio nel mio Metaverso per arrivare a parlare di Francesco Di Bella (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo fa ho avuto questa idea, sfidare i cantanti italiani a Subbuteo, e intervistarli durante la partita, sotto l’occhio impietoso di una telecamera. Certo, una scelta sessista, perché credo che il Subbuteo sia un gioco al 99% praticato da uomini, e anche agista, perché credo che il Subbuteo sia un gioco praticato esclusivamente da gente nata prima degli anni Ottanta. Ma chi se ne frega di sessismo e agismo, se il punto è avere una idea originale per intervistare qualcuno. Del resto, e che cazzo, scrivo quasi sempre e solo di artiste donne, potrò ogni tanto lasciarmi andare a qualcosa che risulti vagamente cameratesco e effimero? Ripeto, pur di fare un’intervista interessante sarei disposto a finire in una di quelle shit storm inutili che ormai vediamo quotidianamente. Questa mia ultima frase merita due righe di spiegazione, credo. No, non parlo delle shit storm, non credo ci sia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo fa ho avuto questa idea, sfidare i cantanti italiani a Subbuteo, e intervistarli durante la partita, sotto l’occhio impietoso di una telecamera. Certo, una scelta sessista, perché credo che il Subbuteo sia un gioco al 99% praticato da uomini, e anche agista, perché credo che il Subbuteo sia un gioco praticato esclusivamente da gente nata prima degli anni Ottanta. Ma chi se ne frega di sessismo e agismo, se il punto è avere una idea originale per intervistare qualcuno. Del resto, e che cazzo, scrivo quasi sempre e solo di artiste donne, potrò ogni tanto lasciarmi andare a qualcosa che risulti vagamente cameratesco e effimero? Ripeto, pur di fare un’intervista interessante sarei disposto a finire in una di quelle shit storm inutili che ormai vediamo quotidianamente. Questa mia ultima frase merita due righe di spiegazione, credo. No, non parlo delle shit storm, non credo ci sia ...

