Traffico Roma del 22-04-2021 ore 20:00 (Di giovedì 22 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico in diminuzione comunque sempre irregolare come per tutto il pomeriggio sono i principali percorsi della capitale a Mostacciano per urgenti lavori alla rete gas a prestare attenzione su viale Pechino altezza Viale Beata Vergine del Carmelo e per domani venerdì 23 aprile le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale dei trasporti della durata di quattro ore dalle 20:30 sino al termine del servizio a Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee bus periferiche gestite da Roma TPL regolare invece servizio delle linee bus notturne ancora domani su piazza Venezia dalle 8:30 alle 11 si svolgeranno le prove per i preparativi della cerimonia del 25 Aprile sono possibili difficoltà alla Traffico dell’area circostante l’altare della patria del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazionein diminuzione comunque sempre irregolare come per tutto il pomeriggio sono i principali percorsi della capitale a Mostacciano per urgenti lavori alla rete gas a prestare attenzione su viale Pechino altezza Viale Beata Vergine del Carmelo e per domani venerdì 23 aprile le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale dei trasporti della durata di quattro ore dalle 20:30 sino al termine del servizio al’agitazione interesserà la rete Atac e le linee bus periferiche gestite daTPL regolare invece servizio delle linee bus notturne ancora domani su piazza Venezia dalle 8:30 alle 11 si svolgeranno le prove per i preparativi della cerimonia del 25 Aprile sono possibili difficoltà alladell’area circostante l’altare della patria del ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-04-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 22-04-2021 ore 19:30 - #Traffico #22-04-2021 #19:30 - VAIstradeanas : 19:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -