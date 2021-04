Tour of the Alps 2021, Simon Yates: “La classifica generale non è chiusa, non si può mai dire fino alla fine” (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ stato un Simon Yates estremamente brillante quello che ha confermato la leadership al Tour of the Alps 2021 al termine della quarta tappa. Il britannico ha controllato alla grande la corsa dettando il ritmo nell’ultima salita. Nel finale si è dovuto arrendere solo all’acuto di Pello Bilbao che ha conquistato la frazione. “Non direi che ero il più forte sulla salita finale. Vlasov è rimasto con me. Mi ha aiutato a fare il passo sulla salita finale. Penso che Bilbao sia quel corridore con cui non vuoi mai arrivare insieme a giocarti la vittoria, perché è molto veloce. È anche un ottimo discesista. Il risultato è quello che è, ho fatto il meglio che potevo. In discesa ho provato ad andare veloce, ma Bilbao è uno dei migliori discesisti. È difficile mantenere un gap su ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ stato unestremamente brillante quello che ha confermato la leadership alof theal termine della quarta tappa. Il britannico ha controllatogrande la corsa dettando il ritmo nell’ultima salita. Nel finale si è dovuto arrendere solo all’acuto di Pello Bilbao che ha conquistato la frazione. “Noni che ero il più forte sulla salita finale. Vlasov è rimasto con me. Mi ha aiutato a fare il passo sulla salita finale. Penso che Bilbao sia quel corridore con cui non vuoi mai arrivare insieme a giocarti la vittoria, perché è molto veloce. È anche un ottimo discesista. Il risultato è quello che è, ho fatto il meglio che potevo. In discesa ho provato ad andare veloce, ma Bilbao è uno dei migliori discesisti. È difficile mantenere un gap su ...

Advertising

tour_table : Oggi è la giornata mondiale della #Terra. Prendiamoci cura di lei, la nostra unica, bellissima casa ?? l?????? Today is… - MaxxGhe : 22/04/1982. Nella fase finale del tour di 'The Game' (e della colonna sonora 'Flash Gordon'), i QUEEN sono in conce… - DMB_ConFusion : La @davematthewsbnd ha appena annunciato il nuovo #DMB2021 Tour! Il tour posticipato è stato a lungo in dubbio, ma… - girodiruota : Al #TouroftheAlps Pello Bilbao ha reso onore all’altra faccia della montagna, l’ha elevata a gran romanzo, a epopea… - bicipuntonews : Tour of the Alps #Pello #Bilbao vince a Pieve di #Bono Simon #Yates leader della classifica generale #ciclismo -