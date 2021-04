Soluzione salina spacciata per Pfizer | indagato un medico

Advertising

Il Fatto Quotidiano

Avrebbe spacciato unadi acquaper una fiala dell'ambitissimo Pfizer - Biontech somministrandola in via endovenosa ai suoi pazienti . Per questo motivo, un medico di base in attività a Falconara Marittima, ......Salvo (CH) interessato da estesi fenomeni di degrado dovuti sia all'età sia all'atmosfera. ... Questatecnica è stata preferita a un tradizionale isolamento a cappotto , rispetto al ...Un medico di base è indagato per falso ideologico: avrebbe inoculato acqua salina a 30 pazienti spacciandola per il vaccino Pfizer ...Soluzione salina “spacciata” come vaccino Pfizer-Biontech e iniettata come tale. Se non fosse un’indagine si potrebbe pensare a uno scherzo di cattivo gusto. Ma la storia è vera e coinvolge un medico ...