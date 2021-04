Returnal su PS5 giocato in diretta oggi su Twitch, insieme all’iniziativa per l’Earth Day – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 22 aprile 2021) Returnal verrà giocato oggi in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it alle ore 11:00 da Pierpaolo e Francesco, subito dopo la Pausa Caffè e con un’iniziativa dedicata all’Earth Day.. Returnal, la nuova esclusiva PS5, sarà protagonista della live di oggi alle 11:00 sul canale di Twitch di Multiplayer.it, dove l’interessante gioco di Housemarque verrà giocato in diretta da Francesco e Pierpaolo. Il gioco in questione è un titolo un po’ particolare: si tratta di uno sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica impostato su una struttura tipicamente rogue-like, dove le morti ripetute della protagonista fanno parte del loop di gioco, … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 aprile 2021)verràinsul canaledi.it alle ore 11:00 da Pierpaolo e Francesco, subito dopo la Pausa Caffè e con un’iniziativa dedicata alDay.., la nuova esclusiva PS5, sarà protagonista della live dialle 11:00 sul canale didi.it, dove l’interessante gioco di Housemarque verràinda Francesco e Pierpaolo. Il gioco in questione è un titolo un po’ particolare: si tratta di uno sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica impostato su una struttura tipicamente rogue-like, dove le morti ripetute della protagonista fanno parte del loop di gioco, … Notizie giochi ...

