PS5 è ancora difficile da reperire e Sony chiede ai fornitori di aumentare la produzione delle console (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche se sono passati cinque mesi dall'uscita di PlayStation 5, le scorte continuano a scarseggiare e conseguentemente molti giocatori non sono ancora riusciti a comprare la console di Sony. Tuttavia Jim Ryan ha dichiarato che la società sta cercando di fare tutto ciò che è in suo potere in modo da offrire più unità per i clienti. Durante una recente intervista, Ryan ha affermato che ci sono due motivi per cui la console è difficile da reperire: "A causa della pandemia da Coronavirus siamo stati costretti a limitare la distribuzione online. Oltre a questo anche la domanda e l'offerta di semiconduttori ha subito un rallentamento in tutto il mondo. Quello che chiediamo ai nostri fornitori è di consentirci di aumentare la produzione che ...

