Pagelle Milan-Sassuolo | i voti del CorSport | Leao non si sblocca

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveParma 3-1: rimonta bianconera, Milan più vicino [@romeoagresti] ?? - PianetaMilan : #Pagelle #MilanSassuolo, i voti del @CorSport: @RafaeLeao7 non si sblocca - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - sportli26181512 : Pagelle Tuttosport - Calhanoglu illumina, Tomori va in tilt: Secondo Tuttosport, Calhanoglu è stato il migliore in… - Milannews24_com : Milan-Sassuolo 1-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi - Milannews24_com : Pagelle Milan Sassuolo: male difesa e attacco rossonero, si salva solo Calhanoglu -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

C'è stato un momento, ieri sera, in cui dopo la sconfitta dela opera del Sassuolo, già andata in archivio per l'enorme soddisfazione di Roberto De Zerbi, ...e retroscena Tutte ledi ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...La Roma Under 18 perde 2-1 contro il Parma Under 18 a causa delle reti di Alessandro Circati al 4' e Klajdi Lusha al 64' ...La Gazzetta dello Sport premia Calhanoglu con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro il Sassuolo. Il peggiore in campo, invece, è Leao, che si becca un 5. Voto 6.5 per ...