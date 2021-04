Non farà un giorno di carcere in meno Edson Tavares: la Cassazione non ha concesso attenuanti (Di giovedì 22 aprile 2021) Quindici anni, 5 mesi e 15 giorni . Non farà neanche un giorno di meno in carcere Edson Tavares, il 33enne che, nel 2017, sfregiò con l’acido la sua ex fidanzata, Gessica Notaro. La Cassazione si è appena espressa in modo negativo alla richiesta, da parte dei legali dell’uomo, di poter usufruire di attenuanti. Gessica Notaro mostra il volto al Maurizio Costanzo Show guarda le foto Leggi anche › Gessica Notaro: «La fine di un incubo, ma nessun perdono» L’aggressore di Gessica Notaro non avrà sconti di pena «Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti all’ex partner». Con ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Quindici anni, 5 mesi e 15 giorni . Nonneanche undiin, il 33enne che, nel 2017, sfregiò con l’acido la sua ex fidanzata, Gessica Notaro. Lasi è appena espressa in modo negativo alla richiesta, da parte dei legali dell’uomo, di poter usufruire di. Gessica Notaro mostra il volto al Maurizio Costanzo Show guarda le foto Leggi anche › Gessica Notaro: «La fine di un incubo, ma nessun perdono» L’aggressore di Gessica Notaro non avrà sconti di pena «Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti all’ex partner». Con ...

