Negli Stati Uniti nasce una task force per contrastare i ransomware (Di giovedì 22 aprile 2021) Se esiste una certezza sugli attacchi hacker nell’ultimo anno è che sono sempre più numerosi e sempre più costosi in termini di danni economici e ai cittadini. In particolare, nell’ultimo anno sono aumentati gli attacchi ransomware – ovvero quei malware che limitano l’accesso a un dispositivo e che per essere rimossi domandano un riscatto -. Gli Stati Uniti ne stanno prendendo coscienza e per scongiurare una minaccia sempre più grave e sofisticata hanno deciso di formare una task force composta da agenti dell’FBI e procuratori del Dipartimento di Giustizia. LEGGI ANCHE >>> Attacco ai registri elettronici di Axios, l’azienda: «Nessun riscatto pagato e nessuna fuga di dati» La nuova task force ransomware in Usa A darne notizia per primo è il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Se esiste una certezza sugli attacchi hacker nell’ultimo anno è che sono sempre più numerosi e sempre più costosi in termini di danni economici e ai cittadini. In particolare, nell’ultimo anno sono aumentati gli attacchi– ovvero quei malware che limitano l’accesso a un dispositivo e che per essere rimossi domandano un riscatto -. Gline stanno prendendo coscienza e per scongiurare una minaccia sempre più grave e sofisticata hanno deciso di formare unacomposta da agenti dell’FBI e procuratori del Dipartimento di Giustizia. LEGGI ANCHE >>> Attacco ai registri elettronici di Axios, l’azienda: «Nessun riscatto pagato e nessuna fuga di dati» La nuovain Usa A darne notizia per primo è il ...

