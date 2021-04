Napoli, è una manita da applausi: Lazio spazzata via (Di giovedì 22 aprile 2021) Una serata da Napoli in versione Champions consente a Rino Gattuso di tenere accesa la speranza. I suoi battono 5 - 2 la Lazio e si tengono stretti un finale di campionato elettrico. La prima ora di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Una serata dain versione Champions consente a Rino Gattuso di tenere accesa la speranza. I suoi battono 5 - 2 lae si tengono stretti un finale di campionato elettrico. La prima ora di ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli una Napoli - Lazio 5 - 2: tabellino, statistiche e marcatori Il Napoli mette così 5 punti fra sé e la Lazio (che comunque ha ancora una gara in meno) e si porta a due lunghezze dal quarto posto ...

Napoli - Lazio 5 - 2, gli azzurri di Gattuso dominano: doppietta spettacolare di Insigne Il Napoli è arrivato fino al 4 - 0 sulla Lazio, siglato nella seconda metà della ripresa da Mertens con ... e a Milinkovic - Savic una posizione dal limite che il serbo ha realizzato con perizia. A quel ...

Napoli, il manager dell'ospedale Santobono: "Effetto Covid sui ragazzini: una grande sofferenza psicologica" La Repubblica Napoli, le lacrime di Mertens: ecco il motivo della commozione Un gol per chiudere la gara, ma soprattutto per salutare la nonna scomparsa qualche giorno fa. Una serata speciale quella di Dries Mertens, l'attaccante del Napoli andato in rete contro la ...

Pokerissimo per la Champions Cronaca 22 Aprile 2021 Fonte: Il Mattino Al Maradona con la Lazio finisce 5 a 2. Doppietta di Insigne, a segno anche Politano, Mertens e Osimhen. Juve e Atalanta a -2 Si combatte soprattutto a centroc ...

