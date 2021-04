Meghan Markle e Archie hanno parlato con la regina prima dei funerali di Filippo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tutto il mondo si è interrogato sulle vere ragioni per cui Meghan Markle non abbia accompagnato il marito Harry ai funerali del principe Filippo. Il motivo ufficiale: i medici avrebbero sconsigliato alla duchessa incinta di sei mesi il lungo viaggio dalla California a Londra. La causa sospettata dai più: dopo l’intervista shock a Oprah Winfrey in cui i Sussex hanno fatto a pezzi la royal family, l’ex attrice ha preferito evitare di trovarsi faccia a faccia con i Windsor.

Advertising

nico_lai93 : RT @domenicalive: 'L'unica cosa che ha fatto bene è non andare' Abbiamo trovato una fan di Meghan Markle ?????? #DomenicaLive https://t.c… - infoitcultura : Meghan Markle: la chiamata alla Regina prima del funerale di Filippo - lizlightstup : - DMastromattei : Regina Elisabetta, il principe Harry anticipa la partenza e torna da Meghan Markle: niente compleanno - lizlightstup : I tabloid inglesi con insinuazioni razziste già ai tempi dell'inizio della frequentazione di Meghan Markle ed Harry… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

DiLei

Il principe Harry "ha incontrato la nonna regina Elisabetta II , in privato, almeno due volte prima di ripartire per gli Stati Uniti". Lo ha rivelato a Bazaar.com Omid Scoobie , amico dinonché coautore di Finding Freedom , la biografia sui Sussex. Le dichiarazioni di Scoobie sembrano voler allontanare l'idea che Harry si sia comportato da nipote gelido e distante . ...... Kate e William sono tornati oggi sorridenti in pubblico al primo appuntamento ufficiale dopo il funerale di Filippo, mentre Harry è tornato a Los Angels dalla mogliee dal figlio ...Stanchi in volto dopo i giorni difficili del funerale e del riavvicinamento a Harry, i Cambridge riprendono gli impegni reali. Entrambi in nero. La duchessa ricicla un cappotto Dolce&Gabbana e, come s ...Fonti dal palazzo reale svelano che Meghan Markle ed il piccolo Archie hanno telefonato alla Regina Elisabetta nei giorni antecedenti il funerale di Filippo. Harry era molto preoccupato nel lasciare M ...