Manolas out contro il Torino | tegola in difesa per il Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manolas out

Calciomercato.com

Portieri : Meret, Contini, Idasiak Difensori : Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Rrahmani,Centrocampisti : Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka ......Demme per squalifica. Ci sono tre giocatori della Primavera. I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic,, Rrahmani, Mario Rui, ...18' - Ancora Politano sulla destra, cross in area ma tra le braccia di Reina. 15' - Giallo per Manolas, entrata in scivolata in ritardo su Lazzari sulla linea laterale. 14' - Ripartenza Napoli: tiro r ...Le scelte di Rino Gattuso e Simone Inzaghi per il posticipo di Serie A in programma questa sera al Diego Armando Maradona ...