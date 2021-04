LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Macchini e Bartolini vicini alle finali, De Rosa eliminato (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON Bartolini E PATRON 15.48 L’esercizio di Edoardo De Rosa è discreto, ma non ottimo come quello eseguito in Serie A: 13.100 con 6.3 di D Score. L’azzurro è soltanto 15mo e fuori dalla finale. 15.44 Lukas Dauser dominatore alle parallele: 15.166 (6.4) per il tedesco! E ora Edoardo De Rosa si prepara per il suo esercizio al cavallo (Casali 11.700). 15.41 Arican non va oltre 13.233, Casali sale sul cavallo. 15.40 Meravigliosa anche la parallela di Baumann: 14.933 e secondo posto di specialità. 15.38 Demir si ferma a 11.366. Ora Arican, poi Casali e finalmente De Rosa. 15.36 Pablo Braegger emoziona alle parallele: 14.833 per lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CONE PATRON 15.48 L’esercizio di Edoardo Deè discreto, ma non ottimo come quello eseguito in Serie A: 13.100 con 6.3 di D Score. L’azzurro è soltanto 15mo e fuori dalla finale. 15.44 Lukas Dauser dominatoreparle: 15.166 (6.4) per il tedesco! E ora Edoardo Desi prepara per il suo esercizio al cavallo (Casali 11.700). 15.41 Arican non va oltre 13.233, Casali sale sul cavallo. 15.40 Meravigliosa anche la parla di Baumann: 14.933 e secondo posto di specialità. 15.38 Demir si ferma a 11.366. Ora Arican, poi Casali e finalmente De. 15.36 Pablo Braegger emozionaparle: 14.833 per lo ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… -