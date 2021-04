In Sardegna saltano i primi incarichi fra i partecipanti al 'pranzo di Sardara' (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI Scattano le contestazioni formali ai dirigenti della Regione Sardegna coinvolti nello scandalo del 'pranzo di Sardara', tenutosi in un hotel termale del Medio Campidano in violazione delle norme anti-Covid e interrotto dalla guardia di finanza. saltano anche i primi incarichi apicali. Lasciano il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois (già assessore regionale per i Riformatori sardi) e i vertici dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: in particolare il direttore generale Giorgio Sorrentino e le responsabili amministrativa, Roberta Manutza, e sanitaria, Paola Racugno, che nei giorni scorsi erano stati sentiti dal pm Giangiacomo Pilia come persone informate dei fatti. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI Scattano le contestazioni formali ai dirigenti della Regionecoinvolti nello scandalo del 'di', tenutosi in un hotel termale del Medio Campidano in violazione delle norme anti-Covid e interrotto dalla guardia di finanza.anche iapicali. Lasciano il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois (già assessore regionale per i Riformatori sardi) e i vertici dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: in particolare il direttore generale Giorgio Sorrentino e le responsabili amministrativa, Roberta Manutza, e sanitaria, Paola Racugno, che nei giorni scorsi erano stati sentiti dal pm Giangiacomo Pilia come persone informate dei fatti. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati ...

