Il clima nell' esecutivo non è dei migliori

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il no di Salvini al nuovo decreto covid fa traballare il governo e inclina i rapporti con Draghi: "Lo volevamo più coraggioso". Nuovo decreto covid, Salvini: “Non lascio il governo ma non voto a scatola chiusa” su Notizie.it.

Advertising

AndreaLattanzi5 : RT @danielepasquini: L'Italia del futuro sarà sommersa, a Milano ci sarà il mare, Firenze sarà su una laguna, Roma sarà tropicale. Almeno i… - federicod1vita : RT @danielepasquini: L'Italia del futuro sarà sommersa, a Milano ci sarà il mare, Firenze sarà su una laguna, Roma sarà tropicale. Almeno i… - danielepasquini : L'Italia del futuro sarà sommersa, a Milano ci sarà il mare, Firenze sarà su una laguna, Roma sarà tropicale. Almen… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Telmo Pievani: 'Viaggio nell'Italia dell'Antropocene' - bad_montax : RT @repubblica: Telmo Pievani: 'Viaggio nell'Italia dell'Antropocene' -

Ultime Notizie dalla rete : clima nell

Un sondaggio ha individuato le migliori esperienze di viaggio'anno precedente alla pandemia, il 2019, scegliendole tra le compagnie aeree, gli hotel, le ...paradisiaco - Anguilla è l a ......per la Terra (inaugurato da Papa Francesco nel 2016 all'indomani dello storico accordo delsu ...'autunno del 2021 è previsto l'evento speciale Youth4Climate: Driving Ambition voluta dal ...Raccontare un'Italia diversa, geograficamente: sommersa dall'innalzamento dei mari per gran parte della pianura padana e desertificata in molte aree del meridione. Uno scenario parossistico quello des ...La crisi climatica è stata messa in ombra da quella sanitaria. Ma ora è tempo di tornare a occuparcene senza più esitazioni. E di tenere l'alta l'attenzione sugli impegni presi, a livello politico ed ...