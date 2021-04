Il "calcio del popolo" non è di certo quello di Uefa e Fifa (Di giovedì 22 aprile 2021) Con l’elezione di Nasser Al-Khelaifi, il magnate e imprenditore qatariota proprietario del Paris Saint-Germain, a Presidente dell’Associazione dei Club europei si può forse dire concluso un importante capitolo della storia del calcio contemporaneo ma anche della politica globale. Il campo semiotico, ovvero i confini delle strutture di significato, entro cui è stato incanalato il dibattito sulla Super League è quello tipico delle dinamiche populiste. Un “calcio del popolo” puro, dei tifosi romantici contro il “calcio globale del capitale” raffigurato plasticamente da Florentino Perez e Andrea Agnelli. Sono questi ultimi, fisiognomicamente avidi e cattivi per definizione, a voler privare i tifosi della loro “sovranità”. Sono, come ha scritto Massimo Gramellini “immediatamente antipatici a tutti”. Come ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Con l’elezione di Nasser Al-Khelaifi, il magnate e imprenditore qatariota proprietario del Paris Saint-Germain, a Presidente dell’Associazione dei Club europei si può forse dire concluso un importante capitolo della storia delcontemporaneo ma anche della politica globale. Il campo semiotico, ovvero i confini delle strutture di significato, entro cui è stato incanalato il dibattito sulla Super League ètipico delle dinamiche populiste. Un “del” puro, dei tifosi romantici contro il “globale del capitale” raffigurato plasticamente da Florentino Perez e Andrea Agnelli. Sono questi ultimi, fisiognomicamente avidi e cattivi per definizione, a voler privare i tifosi della loro “sovranità”. Sono, come ha scritto Massimo Gramellini “immediatamente antipatici a tutti”. Come ...

Il "calcio del popolo" non è di certo quello di Uefa e Fifa ... il magnate e imprenditore qatariota proprietario del Paris Saint - Germain, a Presidente dell'Associazione dei Club europei si può forse dire concluso un importante capitolo della storia del calcio ...

