Il Barcellona: «Sarebbe stato un errore storico non aderire alla Superlega» (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, il Barcellona continua a difendere l’idea della Superlega, ma si rimette ai soci per una decisione definitiva sulla sua partecipazione al progetto. Il club «chiede la massima comprensione, rispetto e pazienza alla massa sociale e a tutta l’opinione pubblica», perché la decisione dovrà essere ponderata per bene. “Il FC Barcelona condivide l’analisi fatta dalla maggior parte dei grandi club del calcio europeo, nel senso che, ancor di più nell’attuale situazione socio economica, è necessario intraprendere riforme strutturali volte a garantire la sostenibilità finanziaria e la redditività del mondo del calcio, per migliorare lo spettacolo che dà i fan di tutto il mondo, consolidando e aumentando la base sociale su cui si tiene di questo sport, che è la loro principale ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ilcontinua a difendere l’idea della, ma si rimette ai soci per una decisione definitiva sulla sua partecipazione al progetto. Il club «chiede la massima comprensione, rispetto e pazienzamassa sociale e a tutta l’opinione pubblica», perché la decisione dovrà essere ponderata per bene. “Il FC Barcelona condivide l’analisi fatta dmaggior parte dei grandi club del calcio europeo, nel senso che, ancor di più nell’attuale situazione socio economica, è necessario intraprendere riforme strutturali volte a garantire la sostenibilità finanziaria e la redditività del mondo del calcio, per migliorare lo spettacolo che dà i fan di tutto il mondo, consolidando e aumentando la base sociale su cui si tiene di questo sport, che è la loro principale ...

Advertising

RoJuventina : RT @MatthijsPog: ??COMUNICATO UFFICIALE BARCELLONA: 'Il club ha accettato di far parte della SuperLeague cercando di garantire la sostenibil… - AronneJuve : RT @MatthijsPog: ??COMUNICATO UFFICIALE BARCELLONA: 'Il club ha accettato di far parte della SuperLeague cercando di garantire la sostenibil… - napolista : Il #Barcellona: «Sarebbe stato un errore storico non aderire alla #Superlega» Il club rimette la decisione ai soci… - cristian90ax : RT @1411nico: ?? Il #Barcellona ha accettato di entrare nella Superlega dopo l'assemblea dei soci. Nel comunicato ufficiale, inoltre, si leg… - gibelli_omar : RT @1411nico: ?? Il #Barcellona ha accettato di entrare nella Superlega dopo l'assemblea dei soci. Nel comunicato ufficiale, inoltre, si leg… -