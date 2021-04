I Santi di Venerdì 23 Aprile 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 23 Aprileda www.Santiebeati.it Santi GIORGIO, MARTIRE E ADALBERTO DI PRAGA, VESCOVO E MARTIRE – Memoria FacoltativaIl 23 di Aprile la Chiesa ricorda la memoria liturgica di due Santi: San Giorgio, martire, e Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire.www.Santiebeati.it/dettaglio/94041 Sant’ ADALBERTO DI PRAGA Vescovo e martire – Memoria FacoltativaLibice, attuale Repubblica Ceca, ca. 956 – Tenkitten, Prussia, 23 Aprile 997Boemo di origine, aveva un nome slavo: Voytèch. Poi, studente a Magdeburgo, è stato cresimato dall’arcivescovo locale Adalberto, sicché ha deciso di chiamarsi come lui. A 27 anni è già arcivescovo di Praga. È il secondo pastore della città. Ma in questa terra ancora pagana Adalberto vede fallire il suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) IDEL GIORNO, 23da www.ebeati.itGIORGIO, MARTIRE E ADALBERTO DI PRAGA, VESCOVO E MARTIRE – Memoria FacoltativaIl 23 dila Chiesa ricorda la memoria liturgica di due: San Giorgio, martire, e Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire.www.ebeati.it/dettaglio/94041 Sant’ ADALBERTO DI PRAGA Vescovo e martire – Memoria FacoltativaLibice, attuale Repubblica Ceca, ca. 956 – Tenkitten, Prussia, 23997Boemo di origine, aveva un nome slavo: Voytèch. Poi, studente a Magdeburgo, è stato cresimato dall’arcivescovo locale Adalberto, sicché ha deciso di chiamarsi come lui. A 27 anni è già arcivescovo di Praga. È il secondo pastore della città. Ma in questa terra ancora pagana Adalberto vede fallire il suo ...

Advertising

fran_ozgegurel : @corte_rosaria I nostri venerdì Santi ?? ?? - rassegnaflp : RT @chiesadimilano: #Intervista al domenicano francese Adrien #Candiard, l’autore del monologo che va in scena venerdi 20 nella Basilica de… - jennifersslaugh : PER TUTTI I SANTI BEN MI FAI MORIRE COSÌ PRIMA DI ARRIVARE A VENERDÌ - RobertoLocate14 : RT @Valerio864dd: Fra poco, quindi, potremo solo andare a messa e giocare a carte nei bar. In entrambi i casi avremo a che fare con i sant… - Valerio864dd : Fra poco, quindi, potremo solo andare a messa e giocare a carte nei bar. In entrambi i casi avremo a che fare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì Domani venerdì 23 aprile saint Georges Le Messager Valdotain ricorda venerdì 23 aprile saint Georges La Chiesa celebra San Giorgio Martire di Lydda Giorgio, il cui ... Pochi santi possono vantare un culto così diffuso e tanta venerazione ...

Conferenza di Ivan Simonini per Tessere del 900 su Cordula Poletti, la prima dantista femminista Domani venerdì 23 aprile, alle 18.30, in diretta Facebook sulla pagina di Tessere del 900 e su Zoom si ... Rimase sempre intellettualmente legata a Ravenna e al suo sposo/complice Santi Muratori, ...

Diocesi: Nocera-Sarno, venerdì si presenta in conferenza stampa istituzione del Tribunale locale per le cause dei santi Servizio Informazione Religiosa Le Messager Valdotain ricorda23 aprile saint Georges La Chiesa celebra San Giorgio Martire di Lydda Giorgio, il cui ... Pochipossono vantare un culto così diffuso e tanta venerazione ...Domani23 aprile, alle 18.30, in diretta Facebook sulla pagina di Tessere del 900 e su Zoom si ... Rimase sempre intellettualmente legata a Ravenna e al suo sposo/compliceMuratori, ...