Gelmini: “Tutti vogliamo le scuole aperte. Il problema sono i trasporti” (Di giovedì 22 aprile 2021) "Le scuole aperte le vogliamo Tutti, il problema sono i trasporti. In vista di settembre abbiamo istituito un tavolo sui trasporti con i ministri Giovannini, Bianchi e Lamorgese. Con il nuovo anno scolastico si torna in classe al 100%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) "Lele, il. In vista di settembre abbiamo istituito un tavolo suicon i ministri Giovannini, Bianchi e Lamorgese. Con il nuovo anno scolastico si torna in classe al 100%". L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - zazoomblog : Gelmini: “Tutti vogliamo le scuole aperte. Il problema sono i trasporti” - #Gelmini: #“Tutti #vogliamo #scuole - orizzontescuola : Gelmini: “Tutti vogliamo le scuole aperte. Il problema sono i trasporti” - ArmandoMaioran4 : Ministro Gelmini la più scarsa ministra che ci sia mi meraviglio di draghi che la messa lì era meglio boccia quest… - garbugli_la : RT @mostro15119736: Ministro (ahimè) @msgelmini, Le invio un promemoria di ciò che Lei ha fatto impunemente e sconsideratamente alla Scuola… -