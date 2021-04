Covid, Miozzo: “Avrei prolungato l’anno scolastico, i ragazzi hanno perso troppo tempo” (Di giovedì 22 aprile 2021) "Molte scuole non sono pronte da molto tempo, le necessità di ampliare e distanziare, sono state evidenziate lo scorso aprile, in pieno primo lockdown". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021) "Molte scuole non sono pronte da molto, le necessità di ampliare e distanziare, sono state evidenziate lo scorso aprile, in pieno primo lockdown". L'articolo .

Advertising

TimoneDi : RT @Pedrito_ElDrito: @Zoth2021 Caro Zoth, la verità l'ha involontariamente spiattellata, urbi et orbi, un certo Agostino Miozzo, e nessuno… - atimo13 : RT @Pedrito_ElDrito: @Zoth2021 Caro Zoth, la verità l'ha involontariamente spiattellata, urbi et orbi, un certo Agostino Miozzo, e nessuno… - maelmale : RT @Pedrito_ElDrito: @Zoth2021 Caro Zoth, la verità l'ha involontariamente spiattellata, urbi et orbi, un certo Agostino Miozzo, e nessuno… - Bobbio65M : RT @Pedrito_ElDrito: @Zoth2021 Caro Zoth, la verità l'ha involontariamente spiattellata, urbi et orbi, un certo Agostino Miozzo, e nessuno… - NazzarenoMi : RT @Pedrito_ElDrito: @Zoth2021 Caro Zoth, la verità l'ha involontariamente spiattellata, urbi et orbi, un certo Agostino Miozzo, e nessuno… -