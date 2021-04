Covid Gb, 18 morti e meno di 3mila contagi (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel Regno Unito sono stati registrati nelle ultime 24 ore 18 mort i da coronavirus, con 2.729 nuovi contagi. Il numero dei decessi è in calo del 26,1% nel raffronto tra l’ultima settimana e i precedenti sette giorni, mentre quello dei contagi, usando lo stesso parametro, è in calo del 7,4%. Nella giornata di ieri sono state somministrate 432.476 dosi di vaccino, di cui 92.703 prime dosi e 339.773 seconde dosi. In totale, dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 44.450.252 dosi, di cui 33.257.651 prime dosi e 11.192.601 seconde dosi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel Regno Unito sono stati registrati nelle ultime 24 ore 18 mort i da coronavirus, con 2.729 nuovi. Il numero dei decessi è in calo del 26,1% nel raffronto tra l’ultima settimana e i precedenti sette giorni, mentre quello dei, usando lo stesso parametro, è in calo del 7,4%. Nella giornata di ieri sono state somministrate 432.476 dosi di vaccino, di cui 92.703 prime dosi e 339.773 seconde dosi. In totale, dall’inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 44.450.252 dosi, di cui 33.257.651 prime dosi e 11.192.601 seconde dosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

