Coni | Chimenti | ‘candidatura condivisa con Malagò | il mio voto va a lui’**

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – "La mi candidatura non è assolutamente in contrapposizione al presidentema tutt'altro è di pieno appoggio ed ècon lui". Il presidente della Federgolf, Franco, spiega così all'Adnkronos la sua candidatura alla presidente del Coni. "Io ho la certezza della vittoria die non temo di sbagliare. Il primoche prenderà il presidente sarà il mio", aggiunge.

... per cui la mia candidatura sorprende ma è una candidatura in appoggio e pienamente condivisa dal presidente del". Al telefono con l'ANSA, Franco, commenta la sua annunciata candidatura ...Hanno inoltrato la candidatura a presidente del, in ordine alfabetico, Antonella Bellutti (bi - campionessa olimpica di ciclismo su pista), Franco(presidente della Federgolf), Renato ...Il prossimo 13 maggio si svolgerà il Consiglio Nazionale Elettivo del Coni. Alle ore 14.00 di oggi è scaduto il termine per presentare le candidature alla Presidenza e alla Giunta Nazionale del Comita ...Franco Chimenti si è candidato alla presidenza del Coni: “Credo di essere la persona più vicina a Giovanni Malagò – spiega all’Ansa -, per cui la mia candidatura sorprende ma è una candidatura in appo ...