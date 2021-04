Calafiori: «Giochiamo tanto e abbiamo infortuni ma zero alibi» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il difensore della Roma Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Il giovane Riccardo Calafiori, oggi alla prima da titolare in Serie A in questa stagione con la Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della delicata sfida contro l’Atalanta che vale un posto Champions. Ecco le sue parole. «Possono essere diverse le motivazioni del calo, Giochiamo tanto e abbiamo avuto infortuni.. Non dev’essere un alibi ma abbiamo sbagliato anche noi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il difensore della Roma Riccardoha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Il giovane Riccardo, oggi alla prima da titolare in Serie A in questa stagione con la Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della delicata sfida contro l’Atalanta che vale un posto Champions. Ecco le sue parole. «Possono essere diverse le motivazioni del calo,avuto.. Non dev’essere unmasbagliato anche noi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

