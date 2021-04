Banca Ifis: assemblea approva bilancio 2020, conferma Geertman nuovo AD (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis approva il bilancio d’esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L’importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. L’assemblea ha inoltre confermato alla carica di Amministratore Delegato di Frederik Geertman, già cooptato come consigliere in data 11 febbraio 2021 e la cui nomina è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione. I ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti diild’esercizioe la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre. L’importo verrà messo in pagamento dal 26 maggio 2021 con record date il 25 maggio 2021 e data stacco cedola (n. 23) il 24 maggio 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. L’ha inoltreto alla carica di Amministratore Delegato di Frederik, già cooptato come consigliere in data 11 febbraio 2021 e la cui nomina è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione. I ...

Advertising

lamescolanza : Banca Ifis, l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020 e un dividendo di 0,47 euro per azione… - ProiezioniDB : Le azioni Banca IFIS potrebbero andare incontro a un ridimensionamento prima della ripresa del rialzo - - OsservaSocialis : .@BancaIfis dona gli arredi d’ufficio a 12 #onlus per dare nuova vita sociale agli oggetti ??… - SPattuglia : RT @Comunica_Media: ??#Intranet Italia Champions: selezionate le migliori intranet #italiane tra 30 progetti in gara ??Congratulazioni a Banc… - Comunica_Media : ??#Intranet Italia Champions: selezionate le migliori intranet #italiane tra 30 progetti in gara ??Congratulazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Ifis Banca Ifis: assemblea approva bilancio 2020, conferma Geertman nuovo AD L'Assemblea degli azionisti di Banca Ifis approva il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L'importo verrà messo in ...

Banca Ifis, ok dei soci al bilancio 2020 e al dividendo L'assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato il bilancio dell'esercizio 2020, chiuso con un utile netto di 59,5 milioni di euro e ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,47 euro per azione; la cedola sarà staccata ...

Banca Ifis: assemblea approva bilancio 2020, conferma Geertman nuovo AD Il Messaggero Banca Ifis: assemblea approva bilancio 2020, conferma Geertman nuovo AD (Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Banca Ifis approva il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al..

Banca Ifis approva bilancio e dividendo e dà il benvenuto al nuovo a.d. L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato il bilancio d’esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembr ...

L'Assemblea degli azionisti diapprova il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembre 2020. L'importo verrà messo in ...L'assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio dell'esercizio 2020, chiuso con un utile netto di 59,5 milioni di euro e ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,47 euro per azione; la cedola sarà staccata ...(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Banca Ifis approva il bilancio d'esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al..L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato il bilancio d’esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario pari a 0,47 euro per azione dedotto dai Fondi propri al 31 dicembr ...