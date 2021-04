Amendola a Salvini, non puoi stare a governo e opposizione (Di giovedì 22 aprile 2021) "Non si può stare al governo e fare opposizione allo stesso tempo. Questa maggioranza ha deciso di unirsi per superare insieme l'emergenza Covid - 19 e far ripartire il Paese. Non è il momento degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "Non si puòale fareallo stesso tempo. Questa maggioranza ha deciso di unirsi per superare insieme l'emergenza Covid - 19 e far ripartire il Paese. Non è il momento degli ...

Advertising

RaiNews : V. Amendola (@amendolaenzo) Sottosegr. Aff. Europei a @RaiStudio24: questa maggioranza ha deciso di unirsi proprio… - giornaleradiofm : Amendola a Salvini, non puoi stare a governo e opposizione: (ANSA) - ROMA, 22 APR - 'Non si può stare al Governo e… - iconanews : Amendola a Salvini, non puoi stare a governo e opposizione - Federic49759244 : @Rinaldi_euro Salvini potrebbe dire la stessa cosa ad Amendola, non ci ha pensato? - SignorAldo : RT @RaiNews: V. Amendola (@amendolaenzo) Sottosegr. Aff. Europei a @RaiStudio24: questa maggioranza ha deciso di unirsi proprio per superar… -