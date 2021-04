Aldo Montano in posa con la famiglia e presenta il piccolo Mario (Di giovedì 22 aprile 2021) Aldo Montano con le Olimpiadi la prossima estate, chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima bimba avuta dalla moglie Olga Plachina, e il 27 marzo è arrivato Mario. Il campione Leggi su people24.myblog (Di giovedì 22 aprile 2021)con le Olimpiadi la prossima estate, chiuderà la sua lunga e brillante carriera agonistica. Quella da papà, invece, è iniziata da poco ma già gli ha regalato soddisfazioni enormi. Quattro anni fa è nata Olimpia, la sua prima bimba avuta dalla moglie Olga Plachina, e il 27 marzo è arrivato. Il campione

Advertising

DSpettacolo : Aldo Montano, intervistato da Chi, annuncia la nascita di Mario, il secondogenito per lui e la moglie Olga Plachina… - riddick772 : @giocor2 @LauraMarchesi5 No era in Sudamerica. In Marocco era l'edizione della Lucarelli e di Aldo Montano. - Natizevi : @DAVIDPARENZO Non so se riuscirà ad essere più bravo di te. Ci è riuscito Aldo Montano e pochi altri... sarà durissima, strada in salita. ?? - FonteUfficiale : #16aprile Un po' di cose da sapere sulla moglie: -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano Coppa del Mondo, Azzi: Montano meriterebbe ruolo portabandiera a Tokyo Per il ruolo di portabandiera, un campione come Aldo Montano potrebbe rappresentare il profilo giusto: ''Per quanto fatto nella sua carriera, assolutamente sì. Ha tutte le carte per ambire a questo ...

Olimpiadi, Azzi (Federscherma): 'Vorremmo Aldo Montano portabandiera a Tokyo' Per il ruolo di portabandiera, un campione come Aldo Montano potrebbe rappresentare il profilo giusto: 'Per quanto fatto nella sua carriera, assolutamente sì. Ha tutte le carte per ambire a questo ...

Aldo Montano papà bis, è nato Mario ANSA Nuova Europa Innesti21, giovani autori interpretano il sacro Miriam Montani, Dario Picariello, Thomas Scalco e quelle (pitture e sculture) presenti nella collezione permanente, formatasi a partire dagli anni '50 e composta da più di 3mila opere di autori come ...

Coppa del Mondo, Azzi: Montano meriterebbe ruolo portabandiera a Tokyo Coppa del Mondo, Azzi: Montano meriterebbe ruolo portabandiera a Tokyo. Riassaporare il clima di Coppa del Mondo è stato importante ...

Per il ruolo di portabandiera, un campione comepotrebbe rappresentare il profilo giusto: ''Per quanto fatto nella sua carriera, assolutamente sì. Ha tutte le carte per ambire a questo ...Per il ruolo di portabandiera, un campione comepotrebbe rappresentare il profilo giusto: 'Per quanto fatto nella sua carriera, assolutamente sì. Ha tutte le carte per ambire a questo ...Miriam Montani, Dario Picariello, Thomas Scalco e quelle (pitture e sculture) presenti nella collezione permanente, formatasi a partire dagli anni '50 e composta da più di 3mila opere di autori come ...Coppa del Mondo, Azzi: Montano meriterebbe ruolo portabandiera a Tokyo. Riassaporare il clima di Coppa del Mondo è stato importante ...