Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 08 | 45

(Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA A1 NAPOLIDOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO IN DIREZIONE, NEL TRATTO TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONESUD. AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE PER 3 KM. SEMPRE PER UN SINISTRO, SEGNALIAMO CODE AD APRILIA IN VIA DEI CINQUE ARCHI, ALL’ALTEZZA DI POZZO DELL’INFERNO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE TRA VIA DEI RUTULI E CINQUE PODERI PER VEICOLO IN PANNE AL KM 31 CIRCA, IN DIREZIONE, RIAPERTA INVECE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ARICCIA. SONO INFATTI TERMINATE LE OPERAZIONI DI ...