The Orchard | Porto Leon | “È un pezzo crudo e un po’ cattivo”

"L'idea di poterci stare anche io un giorno su un palco mi faceva drizzare tutti i peli del corpo, ma la vedevo come una cosa un po' impossibile, una cosa così bella da non poter essere vera" Venerdì 9 aprile 2021 è uscito per Sbaglio Dischi in distribuzione The Orchard, il nuovo singolo di Porto Leon dal titolo San Pietro, un racconto sfrontato di chi è cresciuto desiderando nascere 25 anni prima ed essere Liam Gallagher, rinascere di nuovo ed essere Axl Rose per urlareYou're in the fucking jungle, baby. San Pietro è un omaggio agli Stooges, un racconto di una serata allucinante e alcolica, le vibes alternative della scena internazionale degli anni Novanta, influenze urban e la peggiore rabbia che avete mai incontrato in adolescenza. Porto Leon si presenta come ultima e improbabile rockstar ...

