Superlega, dopo i club inglesi anche l’Inter si sfila: “Non siamo più interessati”. Silenzio di Juve e Milan (Di mercoledì 21 aprile 2021) anche il fronte italiano della Superlega si è sgretolato. dopo l’addio delle sei squadre inglesi – Manchester City, Manchester United, Chelsea, Totttenham, Arsenal e Liverpool – cadute una a una sotto il peso delle proteste dei tifosi e delle minacce del governo di Boris Johnson che si era detto pronto a tutto pur di fermare il progetto, l’Inter di Suning ha fatto sapere di non essere più interessata alla partita. “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse“, hanno spiegato fonti nerazzurre all’Ansa alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori avvenuta nella notte. Le altre italiane, invece, Juventus e Milan, sono rimaste in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)il fronte italiano dellasi è sgretolato.l’addio delle sei squadre– Mster City, Mster United, Chelsea, Totttenham, Arsenal e Liverpool – cadute una a una sotto il peso delle proteste dei tifosi e delle minacce del governo di Boris Johnson che si era detto pronto a tutto pur di fermare il progetto,di Suning ha fatto sapere di non essere più interessata alla partita. “Il progetto dellaallo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse“, hanno spiegato fonti nerazzurre all’Ansa alla fine della riunione d’urgenza dei 12fondatori avvenuta nella notte. Le altre italiane, invece,ntus e, sono rimaste in ...

