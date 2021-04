Super Lega, Cairo attacca: “Ci vogliono sanzioni. Marotta e Scaroni si devono dimettere” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista al Corriere della Sera, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha attaccato duramente chi ha appoggiato il progetto della Super Lega: “La rinuncia dei club inglesi? Mi sembra abbiano fatto la cosa giusta, non ho mai creduto che un progetto simile potesse andare avanti. Ci vogliono sanzioni esemplari. Ciò che hanno fatto è molto grave. Stanno minando la vita delle Leghe, compresa quella italiana. Marotta? È consigliere federale, con la deLega della serie A: si deve dimettere. Agnelli ha lasciato l’Eca. Mi aspetto da Marotta un atto analogo per la Figc. Così anche Scaroni, presidente del Milan, coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli, deve dimettersi da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista al Corriere della Sera, Urbano, presidente del Torino, hato duramente chi ha appoggiato il progetto della: “La rinuncia dei club inglesi? Mi sembra abbiano fatto la cosa giusta, non ho mai creduto che un progetto simile potesse andare avanti. Ciesemplari. Ciò che hanno fatto è molto grave. Stanno minando la vita delle Leghe, compresa quella italiana.? È consigliere federale, con la dedella serie A: si deve. Agnelli ha lasciato l’Eca. Mi aspetto daun atto analogo per la Figc. Così anche, presidente del Milan, coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli, deve dimettersi da ...

Advertising

LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - Orsomannaro1 : @SkyTG24 Avete paura di non poter corrompere e rubare nella super lega? - ChriSassari : @Matador1337 Posso capire che moltissimi fossero contro la Super lega, ma anche essere dalla parte di questi, fa abbastanza vergognare -