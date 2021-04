(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledi, in palio punti preziosi sia in ottica scudetto che salvezza

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS @AchrafHakimi - @RomeluLukaku9 e l'Inter va: rivediamo insieme gli highlights della gara di andata… - Inter : ?? | LA SPEZIA Eccoci allo stadio 'Alberto Picco' ??? 9?0? minuti ci separano da #SpeziaInter Siete pronti,… - Pall_Gonfiato : #SpeziaInter, le formazioni ufficiali: torna Piccoli dal 1', Lautaro titolare nei nerazzurri - infoitsport : Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: confermato Lautaro, fuori Gyasi -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Inter

STATISTICHE - L'ha vinto tutte le tre sfide tra Serie A e Coppa Italia contro locon un punteggio complessivo di 10 - 2. Loha però vinto le ultime due partite casalinghe in Serie ...Oltre a Juve - Parma e, si giocano dunque quattro match in contemporanea . Il Bologna dopo la convincente vittoria contro loospita il Torino , che ha trovato i tre punti in ...Alle 20.45 si affronteranno allo Stadio 'Alberto Picco' Spezia e Inter. La formazione di Italiano cercherà punti per tenersi lontana dalla zona retrocessione. I nerazzurri tenteranno ...Ai microfoni di Inter TV, nel pre-partita di La Spezia ha parlato Stefano Sensi. Le sue dichiarazioni: "Mi aspetto una gara tosta, ma abbiamo un obiettivo molto importante davanti. Lo Spezia una squad ...