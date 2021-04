Spezia-Inter | Conte | “C’è un po’di pressione | ma meritavamo di più”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Antonionel post partita di, match della 32a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell‘Antonio, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro lo, e valevole per la tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Alberto Picco ai microfoni di Sky Sport. Si parte da un messaggio per Goran Pandev. “Non smettere, hai ancora tanto da dare al calcio”. Ma tu lo volevi all’? “Sì, era un’ipotesi. Me lo hanno detto i miei dirigenti”. Che valore dai a questo punto in chiave Scudetto? Ti rendi conto che il pallone pesa sempre più man mano che si avvicina l’obiettivo? “Inevitabile sentire la, ricordiamo che tanti giocatori ...

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS @AchrafHakimi - @RomeluLukaku9 e l'Inter va: rivediamo insieme gli highlights della gara di andata… - fc1908_milano : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Riviviamo #SpeziaInter attraverso le più belle immagini dal 'Picco' ??? Qui la gallery completa ?? - MerAmyDempeo : RT @Happy4Trigger: Da quando hanno annunciato la #Superleague (lunedi): Leeds - Liverpool 1-1 Chelsea - Brighton 0-0 Milan - Sassuolo 1-2 S… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Inter

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo. Le sue parole Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo. Le sue parole PANDEV - "Pandev era un'ipotesi a gennaio. L'h0 detto ai miei dirigenti". SCUDETTO - "La pressione è inevitabile che ...Commenta per primo1 - 1 Provedel 8: non ha colpe sul gol ed anzi salva con un prodigioso doppio intervento sul sanguinoso retropassaggio di Ismajli. Ed anche nel finale salva su Lautaro. Ferrer 5,5 non ...Antonio Conte, al termine della sfida pareggiata dall'Inter contro lo Spezia, ha parlato della Superlega. "Lo sport dev’essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere, ...1-1 dei nerazzurri che si portano a +10 sulla seconda (il Milan, aspettando l'Atalanta). I bianconeri non convincono ma piegano 3-1 il Parma. In coda, il Cagliari si rilancia col successo 1-0 a Udine.