Serie A, Milan-Sassuolo: Pioli con Calhanoglu dal 1?, per De Zerbi Defrel unica punta. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto pronto a San Siro per Milan-Sassuolo. Va in scena l'anticipo del turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A, in programma alle 18.30 a San Siro tra Milan e Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali del match.Tante assenze in casa Milan per la sfida contro il Sassuolo, con Stefano Pioli che deve rinunciare a Theo Hernandez e Calhanoglu. Rientra Calabria dal 1', con Dalot a sinistra, mentre in attacco spazio a Leao nel ruolo di prima punta. Out Raspadori invece tra le fila dei neroverdi, con Defrel prima punta e il trio formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. Queste le formazioni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto pronto a San Siro per. Va in scena l'anticipo del turno infrasettimanale della trentaduesima giornata diA, in programma alle 18.30 a San Siro tra. Di seguito ledel match.Tante assenze in casaper la sfida contro il, con Stefanoche deve rinunciare a Theo Hernandez e. Rientra Calabria dal 1', con Dalot a sinistra, mentre in attacco spazio a Leao nel ruolo di prima. Out Raspadori invece tra le fila dei neroverdi, conprimae il trio formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. Queste le...

Advertising

AntoVitiello : Lettera di #Gazidis: “#SuperLeague inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Fornirà valore e supporto all’intera… - forumJuventus : La Serie A insorge: 'Con 350 milioni lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Milan e Inter', la replica di Agnelli:… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Milan, Gazidis: 'Superlega catturerà l'immaginazione dei tifosi in tutto il mondo' #SkySport… - 24Trends_Italia : 1. Regina Elisabetta - 50M+ 2. Natale di Roma - 50M+ 3. Risultati Serie A - 50M+ 4. Milan Superlega - 20M+ 5. Nuovo… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Milan-Sassuolo in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato s… -