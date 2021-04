Sconfitta la Superlega adesso riformate il calcio (Di mercoledì 21 aprile 2021) adesso che la guerra è finita e il nemico è stato abbattuto, la Superlega è tornata nel cassetto e ben difficilmente potrà essere ritirata fuori anche solo per sventolarla come minaccia, sul tavolo restano squadernati tutti i temi della crisi che hanno spinto da 'sporca dozzina' a tentare il blitz, tramutatosi in uno spettacolare suicidio politico e sportivo. Non è un passaggio da poco, perché le ragioni del malcontento sono varie ed articolate e le risposte dei vertici del calcio europeo e mondiale, fin qui, ampiamente insoddisfacenti. Non bastava prima e non può bastare adesso la promessa di una riforma dei format delle coppe europee dal 2024, un'eternità mentre la casa brucia e i top club rischiano di camminare pericolosamente sul cornicione del default economico. Le due giornate della (ex) Super League hanno ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021)che la guerra è finita e il nemico è stato abbattuto, laè tornata nel cassetto e ben difficilmente potrà essere ritirata fuori anche solo per sventolarla come minaccia, sul tavolo restano squadernati tutti i temi della crisi che hanno spinto da 'sporca dozzina' a tentare il blitz, tramutatosi in uno spettacolare suicidio politico e sportivo. Non è un passaggio da poco, perché le ragioni del malcontento sono varie ed articolate e le risposte dei vertici deleuropeo e mondiale, fin qui, ampiamente insoddisfacenti. Non bastava prima e non può bastarela promessa di una riforma dei format delle coppe europee dal 2024, un'eternità mentre la casa brucia e i top club rischiano di camminare pericolosamente sul cornicione del default economico. Le due giornate della (ex) Super League hanno ...

