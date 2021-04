Riaperture, Cts: “Allentamento graduale misure, compreso coprifuoco” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riaperture e coprifuoco, in una nota al termine della riunione del Cts, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, riferisce che “alla luce delle situazione epidemiologica attuale, il Cts, in una strategia di mitigazione del rischio di ripresa della curva epidemica, ritiene opportuno che venga privilegiata una gradualità e progressività di Allentamento delle misure di contenimento, ivi compreso l’orario d’inizio delle restrizioni di movimento”. Per “le manifestazioni sportive di interesse nazionale” valgono “le regole e i limiti già espressi per le attività dello spettacolo” è l’indicazione del Comitato tecnico-scientifico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021), in una nota al termine della riunione del Cts, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, riferisce che “alla luce delle situazione epidemiologica attuale, il Cts, in una strategia di mitigazione del rischio di ripresa della curva epidemica, ritiene opportuno che venga privilegiata una gradualità e progressività didelledi contenimento, ivil’orario d’inizio delle restrizioni di movimento”. Per “le manifestazioni sportive di interesse nazionale” valgono “le regole e i limiti già espressi per le attività dello spettacolo” è l’indicazione del Comitato tecnico-scientifico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Riaperture, Cts: "Allentamento graduale misure, compreso coprifuoco" Adnkronos Coronavirus, da lunedì tornano in classe gli studenti delle superiori. Varato il decreto sulle riaperture Varato nel pomeriggio di oggi dal Governo Draghi il decreto legge che ripristina le zone gialle e delinea le tappe della ripartenza.

Coprifuoco alle 22 fino al 1 giugno, poi sarà eliminato o spostato Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il coprifuoco al ...

