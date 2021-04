Prince | l' eredità a 5 anni dalla morte nelle più belle canzoni scritte per altri

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’artista precedentemente noto comese n’è andato il 21 aprile di ormai cinquefa, lasciando dietro di sé un repertorio musicale sterminato, che, nonostante la sua prematura scomparsa, continua a lievitare. Proprio qualche giorno fa, è stata annunciata l’uscita (prevista per luglio prossimo) di Welcome 2 America, un album di inediti, registrati nel 2010, ritrovati nel suo caveau di Paisley Park. Un musicista geniale, prolifico e generoso: non ha scritto soltanto per se stesso, ma ha regalato grandianche a colleghi più o meno illustri. Per ricordare il suo straordinario eclettismo, ho raccolto in una playlist i pezzi più belli che ha scritto per e conartisti. «Why Should I Love You?» per Kate Bush Nel 1993, Kate Bush chiede adi duettare con lei in una delle ...