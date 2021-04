"Patto di sangue tra di noi". Ma Agnelli è già finito nel baratro (Di mercoledì 21 aprile 2021) ''La Superlega va avanti, un Patto di sangue tra noi'' il presidente della Juve non molla ma il progetto è già naufragato Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) ''La Superlega va avanti, unditra noi'' il presidente della Juve non molla ma il progetto è già naufragato

Advertising

realvarriale : Oltre alle inglesi si è chiamata fuori anche @inter. Mi sa che il patto non fosse poi tanto di sangue....#Superlega - Adnkronos : La #Superlega dopo la rinuncia delle squadre inglesi: 'Rimodelliamo il progetto'. #Agnelli non molla: 'Tra noi patt… - oscarvalle1984 : RT @SalpadrinoT: Il patto di sangue di Agnelli per la Superlega è durato ancora meno del patto di spogliatoio per la rimonta scudetto di Pi… - francofda52 : RT @MarcoVBava: Andrea Agnelli, dopo aver mandato via Marotta e Allegri e aver affidato la Juve a Paratici e Nedved con evidenti risultati,… - marcosenza : [#Superlega SuperFlop] 'Fra i nostri club c'è un patto di sangue: il progetto della #SuperLeague ha il 100% di poss… -