Juventus | titolo crolla in borsa e Codacons affila armi legali dopo flop Superlega

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla la Juventus a Piazza Affari dopo le parole del presidente Andrea Agnelli sulla fine del progetto Superlega s… - capuanogio : La chiusura del titolo #Juventus dopo l’annuncio della #Superlega: +17,85% - capuanogio : A metà giornata continua l'effetto #Superlega sul titolo #Juventus in Borsa: +13,39% - MarekNapoli : RT @napolimagazine: NEWS - Borsa, il titolo della Juventus cede l'11,75% - borsainside : #Agnelli annuncia la fine della #SuperLega: titolo #Juve affonda in borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus titolo

... in questa vicenda mossasi in qualità di 'legale incaricato dalla societàFootball club ... I reati ipotizzati a variosono falsità ideologica, rivelazione e utilizzazione di segreti d'...... a pagare le conseguenze di questa follia durata neppure 48 ore è ilche a Piazza Affari è praticamente crollato. Nulla lascia prevedere che oggi le azioni Juve possano in qualche ...La Super League è morta! È costretto ad annunciarlo anche l’ultimo sostenitore, Andrea Agnelli, e la Juventus crolla in borsa perdendo il 12%.La SuperLega era un bluff? In meno di 48 ore il progetto Super League è già evaporato e anche Andrea Agnelli ammette "senza club inglesi non esiste più". Titolo Juve nel baratro in borsa ...