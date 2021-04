Inter, quanto manca allo scudetto? Ora bastano solo altre tre vittorie (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Inter, nonostante il pareggio odierno contro lo Spezia nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, si avvicina sempre più allo scudetto. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, in virtù della sconfitta casalinga del Milan con il Sassuolo, dovranno fare soltanto altri nove punti nelle prossime sei partite, ossia tre vittorie, poiché l’Atalanta può raggiungere una quota massima di 85 punti e, in caso di parità, prevarrebbero i meneghini grazie allo scontro diretto. Le prossime avversarie dell’Inter, peraltro, saranno Verona, Crotone e Sampdoria, tre squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. I nerazzurri faranno gli scongiuri, ma ora manca davvero poco al tricolore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’, nonostante il pareggio odierno contro lo Spezia nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, si avvicina sempre più. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, in virtù della sconfitta casalinga del Milan con il Sassuolo, dovranno fare soltanto altri nove punti nelle prossime sei partite, ossia tre, poiché l’Atalanta può raggiungere una quota massima di 85 punti e, in caso di parità, prevarrebbero i meneghini graziescontro diretto. Le prossime avversarie dell’, peraltro, saranno Verona, Crotone e Sampdoria, tre squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. I nerazzurri faranno gli scongiuri, ma oradavvero poco al tricolore. SportFace.

