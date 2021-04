Come idratare le labbra screpolate: i rimedi fai da te (Di mercoledì 21 aprile 2021) idratare le labbra screpolate a costo zero si può, con i cosiddetti rimedi fai da te Ci sono molti rimedi fai da te che possono agire sulle labbra secche e screpolateA prescindere dal tipo di beauty routine che effettuiamo ogni giorno sul nostro viso, a tutte capita di avere le labbra screpolate e secche, ed è un vero fastidio. Le cause possono appartenere a qualsiasi stagione, quindi è una seccatura che dura tutto l’anno. I motivi delle labbra secche possono essere ricondotti al vento, al freddo, al sole ma anche al raffreddore che ci impedisce di respirare bene. In primavera, invece, la principale causa sono le allergie che seccano e screpolano naso e labbra. In commercio si trovano molti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)lea costo zero si può, con i cosiddettifai da te Ci sono moltifai da te che possono agire sullesecche eA prescindere dal tipo di beauty routine che effettuiamo ogni giorno sul nostro viso, a tutte capita di avere lee secche, ed è un vero fastidio. Le cause possono appartenere a qualsiasi stagione, quindi è una seccatura che dura tutto l’anno. I motivi dellesecche possono essere ricondotti al vento, al freddo, al sole ma anche al raffreddore che ci impedisce di respirare bene. In primavera, invece, la principale causa sono le allergie che seccano e screpolano naso e. In commercio si trovano molti ...

Advertising

RosellaLara19 : RT @Canone_Inverso_: @RosellaLara19 Come è vero. Non so più cosa dignifico truccarsi. Un pochino di mascara, burro cacao leggermente rosat… - Canone_Inverso_ : @RosellaLara19 Come è vero. Non so più cosa dignifico truccarsi. Un pochino di mascara, burro cacao leggermente ro… - petsblogit : Come idratare il gatto? -