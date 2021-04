Boom Appennino | giovani tornano a vivere in montagna E la Regione rende stabili i contributi

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) BOLOGNA – Non si ferma il boom dell’Appennino, non solo come residenza estiva degli emiliano-romagnoli, ma anche come luogo dove andare vivere in epoca di pandemia e cambiamento climatico. Aspettando il prevedibile sold out sulle case vacanze anche la prossima estate, la Regione ha deciso di rendere stabile il fondo da 10 milioni di euro per incentivare le giovani coppie a vivere in montagna: anche per i prossimi anni, annuncia il presidente Stefano Bonaccini, l’incentivo sarà confermato.