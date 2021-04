Bonus TV 2021 e decoder di nuova generazione: come ottenerlo. Ecco il modulo PDF (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nel 2021 per l'estensione del Bonus tv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono stati stanziati 100 milioni in più nelper l'estensione deltv , finalizzato a "favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei...

Advertising

ServiziAlLavoro : Inps, bonus donne disoccupate 2021: requisiti e come richiederlo - GUIDA Si tratta di un esonero pari al 100 per ce… - danielepasqui1 : @INPS_it Salve, mi sembra di capire che non vi è alcun limite dell’ultima posizione lavorativa per la richiesta del… - fordeborah5 : RT @INPS_it: #InpsComunica #ComunicatoStampa Bonus 2400 euro #DecretoSostegni: la procedura per i nuovi beneficiari sarà attiva entro quest… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Bonus affitto 2021, può usufruirne anche chi paga in ritardo il canone del 2020 - statodelsud : Bonus affitto 2021, può usufruirne anche chi paga in ritardo il canone del 2020 -