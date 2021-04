Basket: Serie A, rinviate l’ultima giornata di stagione regolare e i playoff. Tutte le modifiche e i recuperi di Brindisi (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Lega Basket Serie A ha preso alcune drastiche decisioni, al fine di dare modo alla Serie A 2020-2021 di terminare la stagione regolare in maniera tale che Tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite. Il tutto è dovuto al problema dell’isolamento imposto all’Happy Casa Brindisi a causa di dieci casi di Covid-19, di cui sei all’interno della squadra. In particolare, è stato deciso che l’ultima giornata, originariamente prevista per domenica 2 maggio, si debba invece disputare lunedì 10 maggio. Questo comporta uno spostamento in avanti anche dei playoff scudetto, che prenderanno il via giovedì 13 maggio. Il tutto per permettere il mantenimento della contemporaneità delle partite richiesta per il turno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) La LegaA ha preso alcune drastiche decisioni, al fine di dare modo allaA 2020-2021 di terminare lain maniera tale chele squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite. Il tutto è dovuto al problema dell’isolamento imposto all’Happy Casaa causa di dieci casi di Covid-19, di cui sei all’interno della squadra. In particolare, è stato deciso che, originariamente prevista per domenica 2 maggio, si debba invece disputare lunedì 10 maggio. Questo comporta uno spostamento in avanti anche deiscudetto, che prenderanno il via giovedì 13 maggio. Il tutto per permettere il mantenimento della contemporaneità delle partite richiesta per il turno ...

