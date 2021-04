Articolo_20210421151959 xml

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus in Italia, si allenta – gradualmente – la pressione sui reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani, ma sono ancora 12 le Regioni con percentuali superiori al livello ritenuto critico. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni è scesa infatti al 35%, ovvero 5 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Ma fra le 12 Regioni e Province autonome che ‘sforano’ il livello critico ci sono situazioni ancora difficili (anche se in miglioramento) in Lombardia che si attesta sul 48%, Piemonte al 45% e Puglia al 44%. A seguire Toscana (43%), Valle d’Aosta (40%), Emilia Romagna (38%), Lazio (37%), Marche (36%), Molise e Provincia autonoma di Trento (33%), Liguria e ...