Amici 20, le confessioni di Enula (Di mercoledì 21 aprile 2021) Enula quest'anno ha conquistato fama e successo partecipando alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma il talent show non è stata la sua prima partecipazione televisiva. Infatti, quando aveva 13 anni ha preso parte a Io Canto di Gerry Scotti e mesi fa ha provato a partecipare a Sanremo Giovani proponendo un brano ad AmaSanremo, ma purtroppo per lei entrambe le esperienze si sono rivelate dei flop. Le confessioni di Enula Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Enula ha così commentato le esperienze televisive a Io Canto ed AmaSanremo: "Io Canto? Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico – spiega la cantante – mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo.

