Alessandra Amoroso | il momento più brutto della sua vita

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ha passato un periodo bruttissimo e molto duro? Era finita in un tunnel e non vedeva la via di uscita? Lo ha raccontato la stessa artista agli allieviscuola di Amici: il talent che ha lanciato dieci anni fa la sua carriera, costellata di successi., ospite di “Amici Special”, ha raccontato il suo percorso artistico. Non ha nascosto che, accanto ai tantissimi successi e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Questa sera, Akash,e Sonia Bruganelli saranno gli ospiti di Tommaso Zorzi. Cosa succederà? L'appuntamento è sempre in diretta su MediasetPlay alle 20:45 .'La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro': la confessione arriva dache, ospite di Amici Specials Prime Video - trasmesso ogni martedì sulla piattaforma Amazon - , ha raccontato di un periodo difficile della sua vita, quello del lockdown a causa ...