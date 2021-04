WTA Stoccarda 2021 | risultati 20 aprile | avanzano agevolmente Petra Kvitova ed Aryna Sabalenka

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Il torneo Porsche Tennis Grand Prix, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di, in Germania, vede oggi disputarsi altri sei incontri del primo turno. Salgono così a dodici le atlete già agli ottavi di finale. Non ci sono azzurre in questo torneo. Il derby teutonico va a Laura Siegemund, che batte la qualificata Mona Barthel in tre partite dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-1, ma tre set servono anche alla russa Ekaterina Alexandrova per avere ragione della ceca Karolina Muchova per 4-6 6-2 6-3 dopo 137 minuti di battaglia. Più agevole il compito della ceca, testa di serie numero 7, che batte la statunitense Jennifer Brady in un’ora e mezza per 6-4 6-3, mentre l’estone Anett Kontaveit supera la qualificata tedesca Julia Middendorf per 6-2 6-3 ...